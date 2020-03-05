"Слідство.Інфо" заявляє про тиск на редакцію з подачі Дубінського

Агенція "Слідство.Інфо" заявляє про спробу тиску на журналістів у зв'язку з відкриттям кримінального провадження за матеріалами, переданими до МВС депутатом Дубінським

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

"Міністерство внутрішніх справ прийняло заяву народного депутата від партії “Слуга народу” Олександра Дубінського про стеження за чиновниками США в Україні та здійснює досудове розслідування. Раніше парламентар закидав такі звинувачення агенції журналістських розслідувань “Слідство.Інфо”. Наша редакція розцінює це як тиск на колектив", - ідеться в публікації.

Як зазначається, 3 березня, МВС заявило, що Національна поліція розслідує кримінальне провадження за матеріалами, які Дубінський передав очільнику МВС Авакову. Розслідування розпочали за ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер). Ця стаття передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Як інформує “Слідство.Інфо”, речник МВС Артем Шевченко відмовився повідомити, чи йдеться про розслідування діяльності журналістів цієї агенції.

"Утім, сам народний депутат підтвердив, що провадження, яке відкрили за його ініціативи, стосується нашої редакції. За його словами, воно було відкрите 2 березня", - зауважується в повідомленні.

На думку головної редакторки агенції “Слідство.Інфо” Анни Бабінець, відкриття кримінального провадження є спробою тиску на журналістів.

“Ми усвідомлюємо, що приєднання наших запитів Дубінському до справи, яку особисто контролює міністр Аваков, - це такий собі сигнал нам, щоб ми боялися. Сиділи в очікуванні обшуків, хвилювалися, чи прослуховуються наші телефони, не зустрічалися з джерелами. Не робили розслідувань, у яких фігурує МВС чи поліція. Справді, останнім часом багато наших розслідувань присвячені зловживанню чи поганій роботі поліцейських: справа Катерини Гандзюк, наші матеріали щодо вбивства Шеремета, побиття поліцейськими дітей з притулку “Світанок” та інші. Але навіть попри те, що відбувається, ми продовжимо професійно виконувати свою роботу і не відмовимося від резонансних тем, хто б в них не фігурував”, - заявила керівниця "Слідства.Інфо".

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В агенції нагадують, що наприкінці січня Олександр Дубінський провів пресконференцію, під час якої звинуватив “Слідство.Інфо” у шпигуванні за посадовими особами США. На підтвердження своєї заяви він продемонстрував запит журналістів агенції до депутата про його зустрічі з фігурантами справи щодо імпічменту Трампа. Зокрема, з персональним адвокатом президента США Джуліані.

Своєю чергою “Слідство.Інфо” виступило із заявою, у якій розцінило дії народного депутата як тиск на журналістів та поширення неправдивої інформації.

"Редакція, яка є частиною міжнародної мережі розслідувачів OCCRP, з першого дня стежить за історією навколо спроб президента США Дональда Трампа тиснути на українських посадовців та політиків щодо розслідування справи проти його політичного конкурента. Зокрема, ми опублікували розслідування, яке виявило роль деяких українських посадовців та впливових людей у цій справі", - наголосили у "Слідстві.Інфо".