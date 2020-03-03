Авакову передали матеріали про можливе стеження за посадовцями США в Україні

Народний депутат України Олександр Дубінський та адвокат Тетяна Костіна передали міністру внутрішніх справ Арсену Авакову матеріали щодо фактів можливого стеження в Україні за посадовцями США.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що під час зустрічі, яка відбулася 3 березня, міністр заявив про неприпустимість порушення прав громадян США на території України.

"Арсен Аваков запевнив, що МВС буде діяти винятково у правовому полі, спільно з відповідними правоохоронними органами США, забезпечуючи невтручання у внутрішньополітичні процеси у США, розуміючи всю важливість цієї теми для україно-американських відносин", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Національна поліція реагуватиме на будь-які протиправні дії на території України проти американських високопосадовців. Це стосується, як звичайних громадян США, так і посадовців американських державних органів і дипломатів.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.163 КК України. Всі надані матеріали долучені до матеріалів цього кримінального провадження.

Хід цього розслідування перебуває під особливим контролем керівництва Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляв Укрінформ, Національна поліція 16 січня відкрила кримінальні провадження після оприлюднення у ЗМІ інформації щодо можливого незаконного стеження за експослом США в Україні Марі Йованович.

Раніше слідчими палати представників Конгресу США були опубліковані матеріали щодо можливого незаконного стеження на території України за Йованович.

Нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський повідомив, що став свідком у справі про можливе стеження в Україні за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.