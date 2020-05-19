Сурогатне материнство: засновник медцентру Biotexcom "розкрив очі" політикам

Засновник медичного центру Biotexcom Альберт Точиловський вважає, що сурогатне материнство дає можливість українським жінкам з невеликих міст прогодувати себе та свої сім'ї.

Про це він заявив під час пресконференції у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, у нас існує дві України: одна - це Київ, а інша - це тридцять тисяч населених пунктів, де проживає від 300 до 2 тисяч жителів. Як показує статистика, там живуть 54 відсотки жінок і 46 відсотків чоловіків. У нас у малих регіонах багато одиноких сімей з двома-трьома дітьми та жінок, які не можуть прогодувати свої сім'ї... Мами, які проходять у наші програми, отримують можливість побудувати житло, виростити своїх дітей і дати їм освіту", - сказав Точиловський.

Його обурює, що українські політики не підтримують сурогатне материнство в країні.

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"З Рендж Ровера чи Мерседеса Україна здається багатою. І здається, як мені один політик сказав, що 15 тисяч євро - це не гроші. Я вас прошу, шановні політики, поїздіть по регіонам, подивіться, наскільки нужденне у нас населення. Жінка привозить 15 тис євро в село і вона тратить там ці гроші, які доходять до населення", - сказав засновник клініки.

Як повідомлялося, у столичному готелі "Венеція", який є відділенням клініки Biotexcom, перебуває 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Батьки не можуть забрати дітей через карантинні обмеження.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до правоохоронців з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію.

Згодом Денісова оглянула приміщення, обладнані під “готель для немовлят”,і визнала, що умови там створені гарні, а всі діти доглянуті. Також вона заявила, що на робочій нараді з представниками МЗС та ДМС було напрацьовано дієвий механізм вирішення цієї проблеми передачі малюків, народжених сурогатним способом, їхнім біологічним батькам.

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У парламенті 15 травня зареєстрували законопроект №3488, який запроваджує ліцензування клінік і кримінальну відповідальність за порушення під час сурогатного материнства.

Міністерство соціальної політики наголосило на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.

Скандал навколо дітей, що були народжені сурогатними матерями в період карантину спричинило оприлюднене у соціальних мережах та на офіційному сайті київської клініки "Біотех" було відео, на якому демонструються 46 дітей, які були народжені сурогатними матерями. Зокрема, представники клініки запевняли біологічних батьків, що для їхніх малюків створені всі необхідні умови для комфортного життя та розвитку відповідно до віку.