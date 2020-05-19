Малюська скуштував обід, який приготували ув’язненим Лук’янівського СІЗО

Міністр юстиції України Денис Малюська скуштував обід, який приготували ув’язненим у Лук’янівському слідчому ізоляторі, і планує періодично повторювати таку перевірку.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

"Попросив помічників привезти мені для перевірки обід, який приготували ув‘язненим (працівників СІЗО, звичайно, не попереджали). Колеги проконтролювали - брали зі спільної посудини. Враження: каша з м‘ясом чудові, борщ (чи що воно там таке) не дуже, довго такий я не їстиму. Планую таку перевірку періодично повторювати", - написав Малюська.

Він також виклав фотографії доставленого обіду.

Як повідомлялося, 8 травня у Київському слідчому ізоляторі в межах проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов ув’язненим запрацювали 4 платні камери.