Цимбалюк: Україна до кінця місяця отримає від МАГАТЕ обладнання для виявлення COVID-19
Про це заявив в інтерв’ю власному кореспонденту Укрінформу постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.
"Україна чекає на отримання такого обладнання (обладнання для виявлення COVID-19 від МАГАТЕ – ред.). Наскільки мені відомо, воно вже визначено для України. Більше того, воно вже закуплено у австрійських та німецьких фірм. Це – обладнання для проведення тестів, що зараз для нас є найбільш актуальним", - сказав він.
За словами українського дипломата, наразі залишилося вирішити лише деякі питання логістики, "яка в умовах пандемії коронавірусу працює все ж трохи гірше".
"До кінця травня обладнання має бути відправлено в Україну", - зазначив він.
Цимбалюк вказав на те, що МАГАТЕ бере на себе також і повністю оплату доставки. Українська сторона визначила зі свого боку отримувача цієї допомоги – "є конкретна адреса, телефони, контактні особи".
"Крім того, ми сподіваємося, що, можливо, у наступних партіях МАГАТЕ ще надішле нам додаткову допомогу – обладнання для проведення тестів, переносні рентгеноскопи тощо. Зараз наша місія чекає від МОЗ на додаткові конкретні позиції, яких потребує Україна. Потім ми їх теж передамо в МАГАТЕ і чекатимемо допомоги за цими напрямами", - заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні.
Більше детальніше читайте незабаром в інтерв’ю на сайті Укрінформу.