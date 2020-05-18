Цимбалюк: Україна до кінця місяця отримає від МАГАТЕ обладнання для виявлення COVID-19

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) до кінця травня відправить в Україну обладнання для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це заявив в інтерв’ю власному кореспонденту Укрінформу постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"Україна чекає на отримання такого обладнання (обладнання для виявлення COVID-19 від МАГАТЕ – ред.). Наскільки мені відомо, воно вже визначено для України. Більше того, воно вже закуплено у австрійських та німецьких фірм. Це – обладнання для проведення тестів, що зараз для нас є найбільш актуальним", - сказав він.

За словами українського дипломата, наразі залишилося вирішити лише деякі питання логістики, "яка в умовах пандемії коронавірусу працює все ж трохи гірше".

"До кінця травня обладнання має бути відправлено в Україну", - зазначив він.

Цимбалюк вказав на те, що МАГАТЕ бере на себе також і повністю оплату доставки. Українська сторона визначила зі свого боку отримувача цієї допомоги – "є конкретна адреса, телефони, контактні особи".

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"Крім того, ми сподіваємося, що, можливо, у наступних партіях МАГАТЕ ще надішле нам додаткову допомогу – обладнання для проведення тестів, переносні рентгеноскопи тощо. Зараз наша місія чекає від МОЗ на додаткові конкретні позиції, яких потребує Україна. Потім ми їх теж передамо в МАГАТЕ і чекатимемо допомоги за цими напрямами", - заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні.

Більше детальніше читайте незабаром в інтерв’ю на сайті Укрінформу.