Степанов каже, що у стаціонарах COVID-19 лікують за рахунок держави

Держава в повному обсязі забезпечує лікування хворих на коронавірус, тому в стаціонарах лікування відбувається за рахунок бюджету.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Держава в повному обсязі забезпечує лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. У нас було прийнято чотири пакети для лікування хворих на COVID-19: це стаціонарна допомога, екстрена медична допомога, пакет окремий по мобільних бригадах та четвертий пакет – це стаціонарна допомога хворим, котрі лікувались у квітні, але лікувались у лікарнях, які не увійшли до складу опорних для лікування хворих на COVID-19", - заявив Степанов.

За словами міністра, у вартість "пакетів" входить уся вартість лікування згідно з переліком лікарських засобів, затвердженим на національному рівні, а також зарплата, яка передбачає 300% надбавку для лікарів. "Тому все без винятку лікування в стаціонарних умовах хворих на COVID-19 повністю відбувається за рахунок держави", - наголосив міністр.

Він запевнив, що наразі триває процес укладання договорів з медзакладами, а до деяких із них уже пішли кошти, аби медики отримали підвищену зарплату. "Ми вважаємо, що вже цього тижня всі договори будуть доукладені і всі кошти будуть перераховані безпосередньо медичним закладам", - пообіцяв Степанов, пояснивши затримку виплат запізнілим внесенням змін до держбюджету.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 17 травня зафіксували 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу – 433.