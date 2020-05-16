Побудова успішної Європи не може завершитися без України - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вірить у те, що настане час, коли Україна таки стане повноправною частиною європейської родини.

Про це він написав у своєму Тelegram-каналі.

«Побудова об’єднаної, квітучої та успішної Європи триває. Для мене очевидно, що цей процес не може вважатися завершеним без України. Віримо, що цей день обов’язково настане, і наша держава буде повноправною частиною європейської родини», - зазначив глава держави.

Він нагадав, що сьогодні, 16 травня, відзначається День Європи, а Європа – це насамперед спосіб мислення.

«Європа починається з кожного з нас. З кожного громадянина. З дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей та громадянського суспільства, вільного волевиявлення, свободи слова, думки та віросповідання, рівності та поваги. З «алергії» на те, щоб брати чи давати хабарі, з правильно запаркованого авто та недопалка, викинутого в смітник. Давайте робити так, щоб День Європи був у нас кожного дня», - закликав Президент.

Після здобуття незалежності Україна ухвалила стратегічний курс на євроінтеграцію та висловила наміри якнайшвидше приєднатися до Європейського співтовариства.

Саме тому й був встановлений у нашій країні День Європи, який відзначається з 2003 року згідно з Указом Президента "Про День Європи" у третю суботу травня.

Україна – єдина держава-не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається День Європи. У самій Європі цей день відзначають 9 травня відповідно до рішення, ухваленого у 1985 році на саміті Ради ЄС у Мілані.