МОЗ наполягає, щоб підвищення зарплати медикам відбулося вже цьогоріч

Міністерство охорони здоров'я пропонує підвищити заробітну плату медичним працівникам на рівні 50% і зробити це вже з 1 липня.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я впевнений, що наші медичні працівники повинні отримувати справедливу заробітну плату. Не ту, яку вони отримують. Саме тому у нас є пропозиція щодо підвищення заробітної плати на рівні до 50%, і щоб ця заробітна плата була підвищена вже з 1 липня. Зрозуміло, що для цього потрібно вносити відповідні зміни до державного бюджету, зараз ми завершуємо розрахунки для того, щоб узгоджувати ці позиції з Міністерством фінансів, виносити це на уряд. Та будемо розраховувати на відповідну підтримку", - сказав Степанов.

Він зазначив, що заробітна плата медпрацівників в Україні на рівні 6-7 тисяч гривень. За його словами, це одна з найменших заробітних плат серед усіх професій та спеціальностей.

"Я впевнений, що це несправедливо... Такої ситуації немає ніде в світі. І ми в такому стані живемо всі 30 років. Я переконаний, що ми повинні підвищити заробітну плату, зробити професію медпрацівника, медика, лікаря престижною. Ми повинні не забувати, що наші медики масово виїжджають за кордон, ми можемо дійти до ситуації, що вони всі поїдуть, і будуть праві. Бо не може держава так ставитися до них", - сказав Степанов.

Він додав, що підвищення заробітної плати є важливим елементом медреформи.