Президент закликає пришвидшити виплату надбавок лікарям

Президент Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я проконтролювати виплати лікарям 300% надбавок за квітень і якомога пришвидшити цей процес.

Про це повідомляється на сайті ОП за результатами традиційної наради в Офісі Президента з представниками Кабінету міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19.

Згідно з повідомленням, Степанов відзвітував, що виплати надбавок медичним працівникам за роботу з інфікованими коронавірусом за березень уже здійснюють, і завершити цей процес планують найближчим часом.

Також зазначається, що глава держави доручив проконтролювати доплати до 300% і за квітень, які здійснюються за новою фінансовою формулою. Для цього всі відповідні лікарні мають укласти договори з Національною службою здоров'я України.

"Простежте, щоб лікарні укладали ці угоди. Давайте завершимо ці виплати якомога швидше. Наші лікарі заслужили на це", – зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вимагає від Національної служби здоров'я України (НСЗУ) пришвидшити передання коштів медичним закладам. За його словами, від швидкості роботи НСЗУ залежить отримання медичними працівниками, які лікували пацієнтів з коронавірусом, зарплати за квітень.

Степанов висловив сподівання, що до кінця тижня більша кількість медпрацівників почне отримувати зарплату за квітень.

Як повідомлялося, в Україні станом на 14 травня підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби.

Фото: Офіс Президента