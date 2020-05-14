ВАКС відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому народному депутату й експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Таке рішення ухвалено 14 травня, повідомляє пресслужба суду.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід колишньому президенту державної будівельної корпорації з застави на цілодобовий домашній арешт", - йдеться у повідомленні.

На підозрюваного також покладено процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду на кожну вимогу; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю. Строк дії обов’язків - до 14 липня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора і постановив стягнути з колишнього народного депутата, експрезидента компанії "Укрбуд" Максима Микитася в дохід держави 80 млн гривень застави через порушення ним процесуальних обов'язків.

Водночас суддя постановив застосувати до підозрюваного новий запобіжний захід - у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.