РНБО попереджає про загрозу "водного дефіциту"
Як наголошувалось під час засідання, останні п’ять років були маловодними, тому існує ймовірність виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок та проблема забезпеченості населення і галузей економіки України поверхневими водними ресурсами, повідомляє пресслужба РНБО.
«Представники міністерств і відомств, наукових установ, фахівці Апарату РНБО України розглянули питання стосовно стану поверхневих водних об’єктів та прогнозні показники забезпеченості населення і галузей економіки України поверхневими водними ресурсами протягом поточного року. Згідно з інформацією Державного агентства водних ресурсів України, останні п’ять років були маловодними, й існує ймовірність виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за словами Секретаря РНБО ймовірність маловоддя вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання. Серед іншого Данілов звернув увагу на важливість проведення повної інвентаризації джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин з метою залучення їх до систем водопостачання.
Під час засідання також йшлося про необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою.
Також було ініційовано й обговорено питання стосовно необхідності розробки водної стратегії України.
За підсумками наради ухвалене протокольне рішення з рекомендаціями Урядові України щодо забезпечення водної безпеки держави у 2020 році, повідомляють в пресслужбі.