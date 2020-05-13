РНБО попереджає про загрозу "водного дефіциту"

За участі секретаря РНБО Олексія Данілова відбулось засідання робочої групи з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України.

Як наголошувалось під час засідання, останні п’ять років були маловодними, тому існує ймовірність виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок та проблема забезпеченості населення і галузей економіки України поверхневими водними ресурсами, повідомляє пресслужба РНБО.

«Представники міністерств і відомств, наукових установ, фахівці Апарату РНБО України розглянули питання стосовно стану поверхневих водних об’єктів та прогнозні показники забезпеченості населення і галузей економіки України поверхневими водними ресурсами протягом поточного року. Згідно з інформацією Державного агентства водних ресурсів України, останні п’ять років були маловодними, й існує ймовірність виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за словами Секретаря РНБО ймовірність маловоддя вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання. Серед іншого Данілов звернув увагу на важливість проведення повної інвентаризації джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин з метою залучення їх до систем водопостачання.

Під час засідання також йшлося про необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою.

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Також було ініційовано й обговорено питання стосовно необхідності розробки водної стратегії України.

За підсумками наради ухвалене протокольне рішення з рекомендаціями Урядові України щодо забезпечення водної безпеки держави у 2020 році, повідомляють в пресслужбі.