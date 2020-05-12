На Одещині через засушливу весну аграрії потребують державної підтримки

Аграрії Одещини, передусім південних районів, потребують невідкладної підтримки з боку держави через засуху, що виникла внаслідок безсніжної зими, та відсутності опадів протягом весни.

Про це розповів у коментарі Укрінформу керівник Управління аграрної політики Одеської облдержадміністрації Іван Петрів.

"Через посуху аграрії Одещини, особливо південних районів області, гостро потребують державної підтримки. Втрати урожаю багатьох агрофірм, що раніше були лідерами з вирощування ячменю, озимого ріпаку, гороху, через відсутність опадів можуть досягти 90 відсотків. Потерпають від засухи також ярі зернові культури, але не можемо поки що сказати, скільки всього гектарів навесні засіяли і спрогнозувати урожай. Бо на початку травня у багатьох районах все ж випали дощі. З урахуванням цього очікуємо, що в цілому по області підприємства АПК зберуть урожай зернових близько 1 мільйона тонн", - зазначив Петрів.

За його словами, щоб частково виправити ситуацію, запобігти зростанню цін на продукти харчування, на початку весни фахівці Управління аграрної політики ОДА спільно з депутатами облради розробили комплекс заходів державної підтримки малих і середніх агропідприємств, а також звернулись за фінансовою допомогою до центральних органів влади.

У зверненні до Кабміну про вжиття невідкладних заходів з метою зменшення негативного впливу посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2020 року Одеська ободержадміністрація, зокрема, просила розглянути питання щодо погашення банківських кредитів агропідприємств, які опинились на грані банкрутства, уточнив Петрів. Обгрунтували необхідність виділення додаткових коштів з Резервного фонду Держбюджету України для погашення видатків на електроенергію через потребу збільшення подачі води на поля, а також надання підтримки підприємствам АПК шляхом пільгового кредитування у державних банківських установах.

Відповідаючи на запитання, чи буде ініційоване повторне звернення про допомогу до уряду на скликаній 34-й позачерговій сесії обласної ради, керівник облуправління аграрної політики зауважив, що "це політичне питання, яке вноситься на розгляд і вирішується депутатською більшістю обласної ради".

Фахівці ОДА раніше внесли обгрунтовані пропозиції уряду для розв'язання назрілих проблем в аграрному секторі Одещини, акцентував Петрів.

Як повідомлялося, 11 травня пішов з життя 66-річний фермер села Шевченкове Кілійської ОТГ Одеської області, який опинився у складних фінансових обставинах через посуху і 100-відсоткову втрату посівів на 150 гектарах земельних паїв.

Сповістивши про це, голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко наголосив, що "Володимир Миколайович Сердюченко був порядним фермером, він взяв в оренду 150 гектарів землі у людей. Але весь урожай був втрачений через посуху. Опинившись у складних фінансових обставинах, не отримавши чітких відповідей від керівництва країни про компенсацію втраченого врожаю, доведений до відчаю землероб не зміг пережити біди".

Бойченко додав, що скликав 12 травня позачергову сесію для розгляду питання про компенсацію фермерам втраченого врожаю через посуху. "На сесії знову звернемося до центральної влади за допомогою: ми очікуємо конкретних рішень... Всі збитки фермерів депутатська комісія разом з райдержадміністрацією зафіксувала, це десятки мільйонів гривень", - підсумував голова Кілійської ОТГ.