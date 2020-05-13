Уряд презентував програму створення 500 тисяч вакансій у десяти сферах

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«Вакансії для 500 тисяч українців пропонуються у 10-ти сферах: будівництво доріг та транспортна інфраструктура, галузь благоустрою, розвиток сільського господарства, оцифрування документів та архівів, заповнення вакансій та повернення працівників на підприємствах мікро- та малого бізнесу та фінансова підтримка підприємців для реалізації додаткового рекрутингу, будівництво інфраструктурних проєктів, заповнення вакансій у сфері поштових послуг, лісове господарство», - йдеться в повідомленні.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, план передбачає як фінансову підтримку безробітним від держави, так і допомогу з працевлаштуванням. «Разом з іншими міністерствами ми проаналізували ситуацію, в яких секторах є найбільші виклики і в яких галузях реально створити робочі місця. Наше спільне завдання - в постійному режимі працювати над тим, щоб люди мали можливість знайти собі роботу, яка може бути для них тимчасовою на період карантину, або ж і кар'єрою в майбутньому”, - цитує Петрашка пресслужба.

За його словами, багато робочих місць вже створено, однак це не одномоментний процес і за один день не може з’явитися 500 тис. вакансій. Так, 216 900 новостворених робочих місць вже профінансовані і не потребують додаткових коштів, повідомляють в пресслужбі.

Читайте також: В уряді обговорили можливості створення нових робочих місць в Україні

Як зазначається, створення робочих місць відбувається трьома шляхами: через державні та комунальні підприємства, через створення умов для бізнесу та через державні дотації та субвенції у низці галузей.

В міністерстві також повідомили, що для моніторингу виконання плану буде створено робочу групу з представників міністерств під керівництвом Петрашка.