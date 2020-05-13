Аваков нагадав про кримінальну відповідальність за невиплату зарплат медикам

Невиплата зарплат медикам тягне за собою кримінальну відповідальність.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС у Facebook.

«Невиплата заробітних плат медикам тягне за собою кримінальну відповідальність», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Аваков наголосив, що на засіданні Кабміну було прийнято рішення про доплату медикам, однак, кошти отримали не всі працівники медицини.

«Тому, якщо виникне необхідність, буде проведено розслідування, чому медики не отримали обіцяні кошти», - зазначили у пресслужбі МВС.

Як повідомляв Укрінформ, Національна служба здоров'я України перерахувала 16 центрам екстреної допомоги понад 86 млн гривень у межах пакету медичних послуг "Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2".

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 13 квітня заявив, що за даними з облдержадміністрацій, які були надані Міністерству охорони здоров'я, у 18 областях за березень надбавки лікарям, що працюють з COVID-19, в розмірі 300% до зарплати були виплачені в повному обсязі.

Стосовно квітня, Степанов зазначив, що виплати лікарям відбуваються за іншим алгоритмом — за укладеними з НСЗУ договорами.