Уряд схвалив постанову щодо фінансування проєктів ГО осіб з інвалідністю

Кабінет міністрів України схвалив постанову щодо надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю.

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Сьогодні уряд схвалив постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 14 березня 2018 р. № 183 та від 3 березня 2020 р. № 166 щодо надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю», - ідеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що дискусії з інститутами громадянського суспільства дозволили знайти консенсус у визначенні напрямків використання бюджетних коштів, передбачених законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

«Вперше кошти будуть спрямовані на конкурсний відбір і фінансування проєктів громадських організацій осіб з інвалідністю», - ідеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що виділено кошти на фінансову підтримку соціально-культурних підрозділів підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, які надавали послуги для осіб з інвалідністю по зору та слуху на 195 підприємствах і організаціях невиробничої сфери цих товариств.

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Також повідомляється, що постановою передбачено кошти на інституційну підтримку 20 громадських об’єднань осіб з інвалідністю, що фінансувались у минулому році, які з початку року і до проголошення конкурсу продовжували свою статутну діяльність, зберегли офіси, соціальні об’єкти та робочі місця працівників, зокрема з інвалідністю, та надавали соціальну, правову, економічну підтримку особам з інвалідністю на місцях. Ними укладались договори на оренду офісів, оплату комунальних послуг, користування бухгалтерськими програмами, телефоном, інтернетом тощо.