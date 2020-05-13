Спецрейсом зі Стамбула повернулися понад сотня українців

До України спецрейсом Стамбул-Київ повернулися 109 наших громадян та 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні.

Про це поінформувало генконсульство України в Стамбулі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Спецрейсом SkyUp Airlines із Стамбула до Києва повернулися 109 громадян України та 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні», - повідомили в дипустанові.

До України спецрейсом Стамбул-Київ повернулися 109 наших громадян та 18 іноземців / Фото: CGU in Istanbul

Серед громадян України, які повернулися до України, студенти, легкоатлети, українці, які проходили лікування в Туреччині.

Для трансферу з Анкари посольство України в Туреччині забезпечило громадян України транспортом.

Як відомо, Туреччина повністю закрила авіасполучення з іншими країнами наприкінці березня. Впродовж деякого часу ще здійснювалися евакуаційні рейси зі Стамбула та Анталії. Нинішній спецрейс відбувся після тривалої перерви. Наразі доступним транспортом також залишається поромне сполучення, яке здійснюється з частотою раз на тиждень з турецького чорноморського порту Карасу до українського Чорноморська.