Спецрейси для повернення українців 14-21 травня

Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував перелік спецрейсів для повернення українців з-за кордону 14-21 травня.

Про це він повідомив у Telegram.

"Продовжуємо повертати наших громадян до України з різних куточків світу. На найближчий час заплановані спеціальні рейси з таких міст: Маніла, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлін, Шарджа, Нью-Йорк, Лісабон, Тбілісі, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аліканте, Ніцца, Дюссельдорф, Неаполь, Єреван, Вільнюс, Амстердам, Тель-Авів, Тараз, Гамбург", - написав Криклій.

Згідно з опублікованим переліком, рейси заплановані з 14 по 21 травня 2020 року.

Криклій додав, що інформація про рейси доступна на сайтах авіакомпаній і дати вильоту можуть бути змінені.

Як повідомлялося, 14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення в рамках карантинних заходів. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року, а з 17 березня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного пасажирського сполучення. Разом з тим Україна повертає українців додому і після закриття авіасполучення та кордонів.