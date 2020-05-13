Уряд не запроваджував жодних обмежень на виїзд українців за кордон – Прем’єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав фейком інформацію про нібито встановлення обмежень на виїзд українців за кордон.

Про це він заявив 13 травня під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стосовно обмеження виїзду – це фейк і брехня. Жодних обмежень уряд не встановлював», - сказав Шмигаль.

Він пояснив, що сьогодні з європейськими урядами ведуться перемовини, що коли наших людей запрошують на роботу, вона має бути офіційною, у працівників мають бути медичні гарантії, а також гарантії нормальних умов праці, проживання та повернення в Україну.

«Ми вперше отримали змогу на рівних вести діалог про захист інтересів наших людей в європейських країнах, і сьогодні компанії, які запрошують наших людей туди працювати, повністю цих умов дотримуються», - акцентував Шмигаль.

Він зазначив, що йдеться виключно про турботу про наших громадян, зокрема створення для них гідних умов праці, а також уникнення «імпорту-експорту» коронавірусу з інших країн, де є спалахи COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Так, із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Через пандемію COVID-19 частина українських заробітчан втратили або обмежили свою роботу.

30 квітня Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції розпочав перемовини з країнами Європи щодо запрошення українських робітників на сезонні роботи. 5 травня стало відомо, що перемовини про приїзд українців на сезонні роботи ведуть представники кількох країн, серед них - Ізраїль, Фінляндія, Австрія, Німеччина та країни, що межують з Україною.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко також повідомив, що Україна дозволить чартерні рейси для заробітчан. Вже відбулися спецрейси з українськими робітниками до Лондона, Гельсінкі, Франкфурта та Лінца.

Станом на 9:00 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нові випадки.