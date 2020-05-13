Степанов назвав можливі дати наступних етапів послаблення карантину

Степанов назвав можливі дати наступних етапів послаблення карантину

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я представить алгоритм зняття обмежень.

Про це на брифінгу 13 травня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас є чіткий алгоритм щодо зняття обмежень. Є показники, які впливатимуть на пом'якшення карантину, згідно з ними є прогнозовані дати, коли ми можемо досягти цих показників - 22 травня, 1 червня, 11 тощо. Тобто, при досягненні цих показників. Я думаю, що ... ми презентуємо все це, звертатимемося до уряду, щоб це було затверджено постановою”, - сказав міністр.

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Окрім цього, за словами Степанова, розглядається можливість введення так званого адаптивного карантину, оскільки ситуація із захворюваністю різна в різних регіонах України. “Цього тижня ми вже чітко і конкретно представимо план по всіх цих показниках, і всі побачать, в які терміни ми можемо робити пом'якшення і за яких умов”, - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 3 208 у медичних працівників.

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