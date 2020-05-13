Степанов назвав можливі дати наступних етапів послаблення карантину

Про це на брифінгу 13 травня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас є чіткий алгоритм щодо зняття обмежень. Є показники, які впливатимуть на пом'якшення карантину, згідно з ними є прогнозовані дати, коли ми можемо досягти цих показників - 22 травня, 1 червня, 11 тощо. Тобто, при досягненні цих показників. Я думаю, що ... ми презентуємо все це, звертатимемося до уряду, щоб це було затверджено постановою”, - сказав міністр.

Окрім цього, за словами Степанова, розглядається можливість введення так званого адаптивного карантину, оскільки ситуація із захворюваністю різна в різних регіонах України. “Цього тижня ми вже чітко і конкретно представимо план по всіх цих показниках, і всі побачать, в які терміни ми можемо робити пом'якшення і за яких умов”, - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 3 208 у медичних працівників.