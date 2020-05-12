У Раду внесли законопроєкт про штрафи за статеву дискримінацію в рекламі

У Верховну Раду внесено законопроєкт щодо змін до Закону «Про рекламу», спрямованих на протидію дискримінації за ознакою статі.

Про це повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

«Ми з колегами із МФО «Рівні можливості» ініціювали законопроєкт № 3427 про внесення змін до Закону «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі. Його підписали кілька десятків депутатів з різних фракцій і груп», – зазначила Кравчук.

Зокрема, у законопроєкті пропонується дати чіткі визначення понять «дискримінаційна реклама» та «дискримінаційна реклама за ознакою статі» (у чинній редакцій закону вони відсутні), вдвічі збільшити штрафи для порушників, а також підвищити рівень захисту прав споживачів реклами.

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При цьому передбачається, що реклама не може містити твердження або зображення, що свдчать нібито про інтелектуальну, фізичну, соціальну переваги однієї статі над іншою, про стереотипність ролей чоловіка та жінки, принижувати гідність людини за ознакою статі, демонструвати насильство за ознакою статі, а також містити зображення тіла людини виключно як сексуального об’єкту з метою привернення уваги споживача та натяки на сексуальні стосунки, що не мають прямого відношення до рекламованого продукту чи способу його споживання.

При цьому передбачається, що повторне порушення закону про рекламу в частині поширення дискримінаційних матеріалів протягом року тягне за собою штраф у тридцятиразовому розмірі вартості розповсюдженої реклами (чинна редакція закону «Про рекламу» передбачає штраф у подвійному від передбаченого за ці порушення розмірі).

За неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації щодо вартості розповсюдженої реклами та виготовлення реклами або вартості її розповсюдження, на рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами пропонується накладати штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн). На сьогодні його розмір становить 100 НМДГ, тобто 1700 грн. Також передбачається збільшення до 600 НМДГ (10200 грн) штраф у разі неможливості встановлення вартості реклами (нині становить 300 НМДГ).

Ініціаторами законопроєкту виступили 45 народних депутатів на чолі з головою підкомітету з питань дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мариною Бардіною (фракція «Слуги народу»).