У Раді пропонують посилити відповідальність за сексизм
Про це заявив народний депутат від фракції партії “Слуга народу”, співголова міжфракційного депутатського об’єднання “Рівні можливості” Олексій Жмеренецький на засіданні круглого столу в Укрінформі.
“У нас у міжфракційному об’єднанні стоїть виклик - внести певні зміни до Регламенту Верховної Ради і до Адміністративного кодексу для того, щоб збільшити відповідальність за сексистські висловлювання і в стінах парламенту, і в цілому”, - сказав він.
За його словами, під час Регіональної зустрічі «Пекін+25» з імплементації Пекінської декларації та Платформи дій йшлося, зокрема, про участь жінок в управлінні державними підприємствами. "Виявляється, це проблема не лише України, а й інших європейських розвинених країн. Тому в нас у МФО уже прийнято рішення порушити й продовжити ту тему, яку не змогло зробити МФО минулої каденції — ввести квоти щодо участі жінок у керівництві державними підприємствами України. Зараз вже є відповідні поправки і є домовленість політична, що вони будуть у рамках законопроєкту прийняті”, - сказав депутат.
Жмеренецький також зауважив, що, незважаючи на запровадження гендерних квот у списках політичних партій для участі у виборах, вони не дотримуються.
“В обласних радах жінок дуже мало, а в селищних їх майже половина. Тобто, там, де більші бюджети, де більший доступ до ресурсів, - туди найменше допущені жінки. Це дуже велика проблема. І також ми на загальнонаціональному рівні не дотягуємо до тих пропорцій, які є зараз у розвинених європейських країнах", - сказав співголова МФО.
Він уточнив, що деякі країни заявляють про 40% жінок у парламентах. Натомість в Україні цей показник становить трохи більше 20%. "І зараз у нас у проєкті нового Виборчого кодексу якраз передбачена ця квота у 40%, але, знову ж таки, не передбачені санкції, хоча є матеріальне заохочення”, - зауважив депутат.
Жмеренецький нагадав, що з Фонду фінансування партій за дотримання гендерної квоти передбачені 10% від загального фінансування політсили. “Тому ми з колегами у парламенті подумуємо, які все ж таки санкції запровадити. Можливо, потрібно мінусувати гроші за недотримання квот, а не лише додавати їх за дотримання цих квот? Бо без батога, бачу, справа рухається трохи повільніше, ніж хотілося б”, - зазначив депутат.