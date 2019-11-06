У Раді пропонують посилити відповідальність за сексизм

Відповідальність за сексистські висловлювання необхідно посилити, внісши відповідні зміни до Регламенту Верховної Ради та Кодексу про адміністративні правопорушення.

Про це заявив народний депутат від фракції партії “Слуга народу”, співголова міжфракційного депутатського об’єднання “Рівні можливості” Олексій Жмеренецький на засіданні круглого столу в Укрінформі.

“У нас у міжфракційному об’єднанні стоїть виклик - внести певні зміни до Регламенту Верховної Ради і до Адміністративного кодексу для того, щоб збільшити відповідальність за сексистські висловлювання і в стінах парламенту, і в цілому”, - сказав він.

За його словами, під час Регіональної зустрічі «Пекін+25» з імплементації Пекінської декларації та Платформи дій йшлося, зокрема, про участь жінок в управлінні державними підприємствами. "Виявляється, це проблема не лише України, а й інших європейських розвинених країн. Тому в нас у МФО уже прийнято рішення порушити й продовжити ту тему, яку не змогло зробити МФО минулої каденції — ввести квоти щодо участі жінок у керівництві державними підприємствами України. Зараз вже є відповідні поправки і є домовленість політична, що вони будуть у рамках законопроєкту прийняті”, - сказав депутат.

Жмеренецький також зауважив, що, незважаючи на запровадження гендерних квот у списках політичних партій для участі у виборах, вони не дотримуються.

“В обласних радах жінок дуже мало, а в селищних їх майже половина. Тобто, там, де більші бюджети, де більший доступ до ресурсів, - туди найменше допущені жінки. Це дуже велика проблема. І також ми на загальнонаціональному рівні не дотягуємо до тих пропорцій, які є зараз у розвинених європейських країнах", - сказав співголова МФО.

Він уточнив, що деякі країни заявляють про 40% жінок у парламентах. Натомість в Україні цей показник становить трохи більше 20%. "І зараз у нас у проєкті нового Виборчого кодексу якраз передбачена ця квота у 40%, але, знову ж таки, не передбачені санкції, хоча є матеріальне заохочення”, - зауважив депутат.

Жмеренецький нагадав, що з Фонду фінансування партій за дотримання гендерної квоти передбачені 10% від загального фінансування політсили. “Тому ми з колегами у парламенті подумуємо, які все ж таки санкції запровадити. Можливо, потрібно мінусувати гроші за недотримання квот, а не лише додавати їх за дотримання цих квот? Бо без батога, бачу, справа рухається трохи повільніше, ніж хотілося б”, - зазначив депутат.