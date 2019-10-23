Як ЗМІ подають українцям роботу Ради: хто видає найбільше “жовтухи”

Частка повідомлень, які українські засоби масової інформації присвятили "жовтим темам" у контексті роботи Верховної Ради, в 2018 році становила 7%.

Такі дані наведено в дослідженні "Висвітлення роботи Верховної Ради" за 2018 рік від української консалтингової компанії "Центр контент-аналізу" (ЦКА), результати якого були представлені 23 жовтня під час стратегічної сесії з планування парламентських комунікацій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Змістовна робота Верховної Ради протягом 2018 року привертала незрівнянно більше уваги, ніж "жовті теми", — йдеться в дослідженні.

Так, згідно з даними дослідження, за рік українські медіа видали 2128 повідомлень про змістовну роботу парламенту, тобто 93% від загальної кількості. Водночас частка публікацій на "жовті теми" становить 7%, тобто 163 повідомлення.

При цьому в розрізі за типами ЗМІ найбільше "жовтухи" оприлюднювали інтернет-медіа — 125 повідомлень. На телеканалах за 2018 рік вийшло в ефір 27 сюжетів відповідної тематики, а в пресі — 11 публікацій.

"Дещо більшою часткою "жовтих" повідомлень друкована преса завдячує виданню "КП в Україні" (7 повідомлень). Серед онлайн-медіа беззаперечним чемпіоном із "жовтухи" стала "Страна" (52 повідомлення). Кожне сьоме повідомлення на порталі "Страна" стосувалося "жовтих" тем", — уточнюють аналітики ЦКА.

Разом із тим, за інформацією авторів аналізу, ЗМІ із вибірки нечасто зверталися до особистого життя нардепів і рідко повідомляли про бійки в парламенті, але дещо частіше депутати VIII скликання відзначалися лайкою та вживанням ненормативної лексики. Так, повідомлень щодо останньої підтеми найбільше виявлено у виданнях "Гордон" і "Страна" — 12 і 7 публікацій відповідно.

Особистому життю народних обранців ЗМІ присвятили 28 повідомлень, десять із яких опублікувала "Страна". Парламентські бійки українські медіа згадували минулоріч 15 разів, причому чотири з них висвітлені в сюжетах ТСН. Окрім того, шість журналістських повідомлень аналітики виявили щодо зовнішності депутатів (п'ять — на "Стране"), а також чотири — про ейджизм і сексизм стосовно них (по разу тему висвітлювати "Українська правда", ICTV, "КП в Украине" і "Страна").

Водночас у ЦКА наголошують, що загалом найменше уваги роботі парламенту за звітний період приділили включені у вибірку друковані видання. При цьому повідомлень у них було менше не лише порівняно з онлайн-медіа, а й навіть у чотири рази менше, ніж на телебаченні.

Серед інтернет-порталів найактивніше роботу ВР і депутатів висвітлювало видання "Гордон" (562 повідомлення), серед телеканалів — "Інтер" (118 повідомлень) і "Україна" (96 повідомлень).

Аналізуючи ж висвітлення українськими медіа змістовної роботи парламентаріїв, у "Центрі контент-аналізу" зауважують, що в цьому блоці третину від усіх повідомлень присвячено саме темі законотворчої діяльності — 699 повідомлень із 2128-ми. При цьому міжнародній діяльності нардепів присвячено 260 повідомлень, їхній роботі в комітетах — 107, а діяльності Голови ВР — 66. Найменше ж у 2018-му аналізовані ЗМІ інформували про роботу депутатів на округах (18 повідомлень).

Дослідження ґрунтується на основі моніторингу вибірки ЗМІ, до якої увійшли 15 провідних ресурсів: п'ять друкованих медіа ("Сегодня", "КП в Украине", "Факты и комментарии", "Зеркало недели", "Новое время"), п'ять інтернет-ЗМІ ("Українська правда", "Гордон", ТСН, "Страна", "Радіо Свобода") і п'ять телеканалів ("Україна", "1+1", "Інтер", ICTV і "112 Україна").

У звітний період — з 1 січня по 31 грудня 2018 року — у вибірці було виявлено 42 979 повідомлень, у яких згадувалися Верховна Рада або народні депутати. Із загальної кількості повідомлень випадковим чином було відібрано 3069 повідомлень, або кожне 14-те. При цьому похибка випадкової вибірки не перевищує 2%. Серед цих повідомлень аналітики виявили 2291 релевантне, тобто таке, що дійсно засвідчує висвітлення роботи парламенту або активність депутатів.

Дослідження публікацій передбачало виявлення тем, розподілених на два основних блоки: "змістовна робота" та "жовтні теми".