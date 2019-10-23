Дубілет спрогнозував долю газет “Голос України” та “Урядовий кур'єр”

Кабмін подав у Верховну Раду законопроект про скасування обов'язкового друку законів і постанов уряду в газетах «Голос України» й «Урядовий кур'єр».

Після ухвалення такого закону подальша доля цих двох видань «буде обговорюватися з суспільством», повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

«Тільки що ми подали в Раду законопроект, який має позбавити нас від дивного архаїзму. Зараз, щоб якийсь закон або постанова набрали чинності, вони мають бути надруковані в газетах «Голос України» або «Урядовий кур'єр». Ми пропонуємо публікувати закони та інші акти на офіційних сайтах, а не на папері, як і належить у XXI столітті», - зазначив Дубілет.

Чиновник також розповів «кумедну історію», як він ініціював цей законопроект.

«Кілька тижнів тому Рада ухвалила закон, який Кабмін дуже чекав, - у нас під нього був уже передбачений комплекс заходів. І ось, наступного дня, коли закон мав вийти в газеті і, таким чином, набрати чинності, ми виявили, що цього не сталося. Чому? Тому що співробітники друкарні сказали, що текст не помістився, і вони вирішили перенести його на наступний день! Цей випадок був непорозумінням (напевно), але взагалі маніпуляції з друкарнями для відтягування набрання чинності законів траплялися в історії України не раз», - написав Дубілет.

«Після того, як Рада ухвалить цей закон, будемо обговорювати з суспільством подальшу долю цих двох друкованих видань», - додав він.

Раніше 23 жовтня повідомлялося, що Кабінет міністрів ініціював скасування обов'язкового друку законів і підзаконних нормативних актів в «Урядовому кур'єрі» - тепер всі урядові документи будуть оприлюднені на Єдиному вебпорталі органів виконавчої влади.