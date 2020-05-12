Український погляд на Другу світову: експерти дають “рецепти” від пропаганди Кремля

Кожна країна ма вибудувати власний погляд на події Другої світової війни, аби протистояти монополізації Кремлем перемоги.

Таку думку висловили учасники міжнародного круглого столу «Крадії перемоги. Навіщо Кремлю монополія на 75-ту річницю закінчення Другої світової війни?», що відбувся в режимі онлайн на YouTube-каналі Укрінформу.

«Виставлення на передній план тієї частини Другої світової війни, в якій брав участь СРСР, і вихваляння його ролі – це вдалий спосіб отримати алібі від злочинів сталінізму і злочинів, до яких Кремль вдається зараз… Кожна країна має вибудувати свої історичні наративи, і саме так можна ідеологічно протидіяти Москві», - переконаний співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан» Дмитро Левусь.

Водночас голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович застеріг від перетворення української моделі пам’яті лише на таку, яка спростовує російське бачення. «У нас є свій шлях, яким слід іти і наповнювати його змістами й практиками. Цей момент у людській площині є найбільш робочим, робить нас менш вразливими, і це найбільш людяний шлях у рамках правової держави, якою є Україна», - наголосив він.

При цьому, на його думку, вкрай важливо не допустити агресії в суспільстві щодо людей, який ностальгують за тими подіями, створивши таку «органічну модель пам’яті, яка зможе об’єднати різні її способи».

«В усіх колишніх радянських республіках не змогли чітко заявити про концепцію «двох окупацій», приєднавшись до російського історіографічної думки про те, що це була визвольна війна. Досі в Україні дуже тяжко перейти з термінології «Велика Вітчизняна» на «Друга світова війна», - зазначив народний депутат України III-VI скликань Тарас Чорновіл.

При цьому він наголосив, що російська пропаганда та її численні засоби впливу всередині України дуже активно працюють у цьому напрямку, не лише об’єднуючи суспільство навколо своїх наративів, а й розколюючи його за принципом «хто не з нами – той проти нас».

«Нам треба пам’ятати, що війна в Україні розпочалася в березні 1939 року, і тривала впродовж двох десятків років партизанська війна. Війна в Україні була жорстокою боротьбою трьох «проєктів» – радянської, німецької й націоналістичної України. І нам треба категорично протистояти дихотомії «що не червоне – те коричневе», - наголосив редактор відділу міжнародних подій сайту dsnews.ua та журналу «Власть денег» Олексій Кафтан.

Він вважає небезпечним культ «Великої перемоги», який надихає Росію на імперську концепцію поведінки, знімає з порядку денного незручні історичні питання, як-от союзництво з нацистською Німеччиною чи злочини проти людяності, й легітимізує зазіхання на ключову роль у світі.