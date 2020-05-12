На Банковій розповіли про пошуки кандидатів на посади двох міністрів

Пошук кандидатів на посади міністрів культури та інформаційної політики й освіти і науки триває майже в цілодобовому режимі.

Про це заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується культури, то ми в щоденному пошуку міністра, майже цілодобовому. Є кілька дуже непоганих кандидатур. Ця галузь величезна, і вона різнопланова. І дуже складно, навіть неможливо, знайти людину, яка б розбиралася однаково добре в проблемах кіно, театру, музики, живопису, літератури, архітектури", - сказав він.

Крім того, за словами Костюка, друга проблема в пошуку керівника МКІП - те, що саме середовище розділено на дві великі групи: це діячі класичної академічної культури і представники сучасного мистецтва. Адже вони по-різному бачать і політику в цій сфері і, відповідно, особу майбутнього міністра.

Він також наголосив, что залишається актуальним питання, наскільки держава взагалі має втручатися в сферу культури.

"Я вважаю, що тут теж правда десь посередині. Є такі сфери, які дійсно потрібно підтримувати і нічого не вимагати натомість. Є мистецтво, де держава не може встановлювати якісь критерії ефективності або" ГОСТи ". Але є певні завдання, які держава може формувати. Наприклад, це стосується кіно, читання книг", - додав заступник керівника ОП.

Разом з тим, Костюк нагадав, що міністр освіти і науки також досі не призначений.

"Ми знаходимося в пошуку міністра. Тут така сама історія, як з культурою, а можливо, навіть складніше. Має змінитися сприйняття освіти та її важливості для держави, необхідно зрозуміти, що це - стратегічна сфера", - заявив він.