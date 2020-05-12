Рада церков просить уряд пом'якшити карантин для релігійних організацій

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій надіслала до Кабінету міністрів пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень і для релігійних організацій.

Лист із пропозиціями був надісланий Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю 7 травня 2020 року, повідомляє пресслужба ВРЦіРО.

“Переконані, що ефективна діяльність церков і релігійних організацій щодо душпастирської опіки та задоволення релігійних потреб громадян є надзвичайно важливою з огляду на складні життєві обставини, в яких опинилися багато наших співвітчизників у зв’язку з пандемією COVID-19”, – йдеться у листі ВРЦіРО до уряду.

Зазначається, що напрацювання Ради церков враховують узагальнений досвід поетапного виходу з карантину низки європейських країн.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення.

Раніше Шмигаль заявляв про поетапний вихід з карантину - відповідно до зменшення захворюваності. Передбачено 5 етапів.

Станом на 9:00 12 травня в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 375 нових випадків.