ДСНС дезінфікувала понад 36 тисяч об’єктів та 25 тисяч одиниць техніки
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Задля попередження випадків поширення на території країни коронавірусної інфекції, Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує проводити спецобробку об’єктів соціальної сфери, транспортної інфраструктури та техніки. Так, з початку робіт проведено спецобробку вже понад 36 тис. об’єктів, більш ніж 25 тис. одиниць техніки та понад 38 тис. км доріг", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, як зазначається, 8 травня на Хмельниччині рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону провели дезінфекцію об’єктів життєзабезпечення міста Нетішин. За допомогою акумуляторних оприскувачів оброблено приміщення гуртожитків Нетішинського професійного ліцею, міського відділення Укрпошти, а також під'їзди багатоквартирних житлових будинків. Загалом продезінфіковано близько 2 тис. кв.м. Спільно з комунальними службами рятувальники Старокостянтинова продезінфікували протягом 8–9 травня території біля магазинів, аптек, торгових центрів, поштових відділень, під'їздів житлових будинків, а також найбільш жваві вулиці міста.
У Донецькій області співробітники 6-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС провели 7 травня дезінфекцію 34-х зупинок громадського транспорту у м. Слов'янськ. Того ж дня у м. Волноваха співробітники 11-го Державного пожежно-рятувального загону обробили 25 км тротуарів.
Крім того, 9 травня у Києві, під час проведення заходів з масовою участю людей на Алеї Героїв Крут, столичні рятувальники проводили обробку території з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції. Заходи з дезінфекції здійснювалися щогодини на Алеї Героїв Крут та на території парку Вічної Слави.
Також на Херсонщині рятувальники провели спецобробку 134 об’єктів соціальної сфери: території біля магазинів, медичних закладів, аптек, адміністративних будівель, дитячих майданчиків, житлових будинків, зупинки громадського транспорту. Забезпечено обробку 13 км доріг.
В пресслужбі наголосили, що обов’язково здійснюється обробка приміщень та пожежних депо, а також щоденно забезпечується температурний скринінг особового складу.