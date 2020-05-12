ДСНС дезінфікувала понад 36 тисяч об’єктів та 25 тисяч одиниць техніки

З метою протидії коронавірусу рятувальники ДСНС провели спецобробку понад 36 тисяч об’єктів, 25 тисяч одиниць техніки та 38 тисяч кілометрів доріг.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Задля попередження випадків поширення на території країни коронавірусної інфекції, Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує проводити спецобробку об’єктів соціальної сфери, транспортної інфраструктури та техніки. Так, з початку робіт проведено спецобробку вже понад 36 тис. об’єктів, більш ніж 25 тис. одиниць техніки та понад 38 тис. км доріг", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначається, 8 травня на Хмельниччині рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону провели дезінфекцію об’єктів життєзабезпечення міста Нетішин. За допомогою акумуляторних оприскувачів оброблено приміщення гуртожитків Нетішинського професійного ліцею, міського відділення Укрпошти, а також під'їзди багатоквартирних житлових будинків. Загалом продезінфіковано близько 2 тис. кв.м. Спільно з комунальними службами рятувальники Старокостянтинова продезінфікували протягом 8–9 травня території біля магазинів, аптек, торгових центрів, поштових відділень, під'їздів житлових будинків, а також найбільш жваві вулиці міста.

У Донецькій області співробітники 6-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС провели 7 травня дезінфекцію 34-х зупинок громадського транспорту у м. Слов'янськ. Того ж дня у м. Волноваха співробітники 11-го Державного пожежно-рятувального загону обробили 25 км тротуарів.

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Крім того, 9 травня у Києві, під час проведення заходів з масовою участю людей на Алеї Героїв Крут, столичні рятувальники проводили обробку території з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції. Заходи з дезінфекції здійснювалися щогодини на Алеї Героїв Крут та на території парку Вічної Слави.

Також на Херсонщині рятувальники провели спецобробку 134 об’єктів соціальної сфери: території біля магазинів, медичних закладів, аптек, адміністративних будівель, дитячих майданчиків, житлових будинків, зупинки громадського транспорту. Забезпечено обробку 13 км доріг.

В пресслужбі наголосили, що обов’язково здійснюється обробка приміщень та пожежних депо, а також щоденно забезпечується температурний скринінг особового складу.