Туристичний сезон 2020: Туреччина почне приймати іноземних туристів у червні

Туреччина планує відкрити туристичний сезон наприкінці травня, а у червні розпочати приймати іноземців.

Про це повідомляє ТСН.

За словами міністра культури та туризму Туреччини Мехмет Ерсоя, наприкінці травня планується поступово відкрити внутрішнє авіасполучення, а в червні — після попереднього погодження з певними країнами — міжнародне.

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Готелі та заклади громадського харчування повинні будуть дотримуватися суворих правил для запобігання поширенню коронавірусу. Ідеться про забезпечення дистанції між людьми та запровадження правил гігієни. Співробітники готелів та ресторанів пройдуть спеціальні курси підготовки.

Ерсой додав, що до коронавірусної кризи Туреччина розраховувала прийняти у 2020 році 58 мільйонів туристів. Наразі, за його прогнозом, очікується, що відкриються лише 60% готелів.

Нагадаємо: 27 квітня стало відомо, що готелі Туреччини відмовляться від "шведського столу" і системи all inclusive після того, як закінчиться епідемія коронавірусу. Їжа та напої видаватимуться відпочивальникам винятково співробітниками закладів.