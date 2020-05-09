Україні потрібні національні стандарти медичних послуг - глава МОЗ

Кожна медична послуга, яку надають заклади охорони здоров'я України, має бути стандартизована, вважає керівник МОЗ Максим Степанов.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"У моєму розумінні, успішному закладу, окрім фінансів, перш за все, потрібно рахувати інші показники – це кількість повністю пролікованих випадків, у тому числі рівень смертності, який є в тій чи іншій лікарні, терміни перебування в лікарні. Ці критерії повинні бути чітко визначені. Яким чином вони визначаються? Визначаються, на моє переконання, стандартами надання медичної допомоги в розрізі того чи іншого випадку. Кожна послуга повинна бути стандартизована, за що платить держава і що ми з вами отримуємо", - зазначив очільник МОЗ.

Він наголосив, що ці національні стандарти мають бути затвердженими на рівні держави та ґрунтуватися на національних протоколах лікування.

"І це нормально, це робить будь-яка держава, що поважає себе. Цього всього у нас не існує, національного стандарту не існує", - констатував Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров' Максим Степанов заявив, що до 1 червня буде запроваджено фінансування лікарень на рівні 2019 року, головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.