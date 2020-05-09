У Варшаві вшанували пам'ять вояків УНР з нагоди 100-річчя визволення Києва

Українці та поляки на Вольському кладовищі у Варшаві в суботу спільно вшанували пам'ять вояків УНР і, зокрема, генерала Марка Безручка, з нагоди 100-річчя українсько-польського визволення Києва від більшовиків.

У церемонії взяли участь українські дипломати та представники української громади, а також польська офіційна делегація на чолі з віцемаршалком Сейму РП Малгожатою Госєвською, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Те, що ми – українці і поляки - зробити 100 років тому, будучи разом і борючись пліч-о-пліч, потрібно і сьогодні. Ворог у нас залишився той самий”, - підкреслив у коментарі ЗМІ посол України в Польщі Андрій Дещиця.

У Варшаві на Вольському кладовищі вшановано пам'ять вояків УНР / Фото: Юрій Банахевич. Укрінформ

Він відзначив, що генерал УНР Марко Безручко є героєм для обох народів, оскільки він воював за українську незалежність, а згодом боронив Польщу, зокрема місто Замосць.

“Він вірив у те, що захищаючи Польщу, прийде час на звільнення України”, - додав Дещиця.

У свою чергу віцемаршалок Сейму Госєвська підкреслила, що спільний українсько-польський військовий похід і визволення Києва в 1920 році важливі у багатьох аспектах: історичному, але також і сучасному політичному аспекті.

“Це показує, скільки ми можемо досягнути, коли ми разом, коли ми себе підтримуємо і боремося спільно. Насправді ми маємо одного головного ворога, який упродовж віків трохи змінює свої обличчя, але загалом це - одне й те ж лице, одні й ті ж методи. Учімося історії, робімо висновки”, - закликала вона.

Українці та поляки спільно поклали вінки до пам’ятника воякам УНР, а також до могили генерала Безручка, похованого серед інших українських військових. До цього у костелі святого Хреста у Варшаві відбулося богослужіння у пам’ять про українських та польських вояків армій Петлюри та Пілсудського.

Вшанування 100-річчя українсько-польського визволення Києва від більшовиків відбувається сьогодні і в інших містах України та Польщі, зокрема у Києві, Новограді-Волинському Любліні тощо. Дзвони пам’яті на честь українських та польських пояків били в суботу у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва та костелі святого Олександра у Києві, а також кількох інших місцях України, де поховано учасників українсько-польського походу на Київ.

Як повідомлялося, у ніч з 21 на 22 квітня 1920 року Симон Петлюра і Юзеф Пілсудський уклали союз, в результаті якого було організовано спільний похід українських та польських військ проти більшовиків, який завершився 7 травня звільненням Києва. Згодом, 9 травня, у Києві було проведено українсько-польський військовий парад, який приймали український та польський генерали Марко Безручко та Едвард Ридз-Смігли.

Через місяць більшовики відбили Київ, в згодом захопивши всю Україну, а також частину Польщі. У цій війні ключовою була битва під Варшавою у серпні 1920 року, коли польська війська разом з військами УНР розбили більшовиків. Утім, під тиском Москви і наступу більшовиків Польща усе ж змушена була підписати з Росією Ризький договір 1921 року, за яким Україну було поділено, а війська УНР - інтерновано у табори на території Польщі.