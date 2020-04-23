У Польщі нагадали про 100-річчя угоди Петлюри та Пілсудського

Угода співпраці між УНР та Річчю Посполитою була підписана 100 років тому перед загрозою спільного ворога – більшовиків.

Про це пише Інститут національної пам’яті Польщі.

“Вночі з 21 на 22 квітня 1920 року у Варшаві було підписано угоду про співпрацю між Польщею та Україною. Після кількамісячних переговорів угоду було підписано у світлі чергових перемог більшовиків в Росії та Україні, що загрожувало незалежності її західних сусідів”,- йдеться і повідомленні ІНП Польщі.

Як підкреслюється, перед лицем спільного ворога, бажаючи остаточно розв’язати польсько-український збройний конфлікт і ефективно протидіяти експансії комунізму, до розмов приступили два видатні державні діячі – Юзеф Пілсудський і Симон Петлюра, створюючи план боротьби з Червоною армією.

“Ключовою в реалізації цього плану була польсько-українська союзницька угода від 21 квітня 1920 року і підписана три дні потому військова угода”,- зазначили в ІНП Польщі.

Цьогоріч до цієї події ІНП Польщі підготувало кілька публікацій з цієї тематики.

Як відомо, за результатами Варшавського договору між Пілсудським та Петлюрою в обмін на визнання незалежності УНР і військову допомогу Петлюра погоджувався визнати українсько-польський кордон по ріці Збруч і далі по Прип'яті до її гирла. У свою чергу Пілсудський відмовлявся від намірів розширити територію Польщі до кордонів Речі Посполитої 1772 року. В результаті угоди українсько-польські війська у травні 1920 року відбили у більшовиків Київ. Утім, згодом противник перейшов у наступ, в результаті чого Польща змушена була анулювати Варшавську угоду, підписуючи з Росією Ризький договір 1921 року. За ним, Варшава визнала УРСР, а вояків та офіцерів УНР було інтерновано до таборів на території Польщі.

Колаж: Новинарня