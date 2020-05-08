У комітеті Ради назвали кандидатів на пост глави Нацслужби здоров'я
Укрінформ
Голову Національної служби здоров'я можуть призначити наступного тижня, після співбесіди трьох кандидатів, які пройшли конкурс взимку.
Про це за підсумками засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування написала в Facebook народна депутатка Ольга Стефанішина.
"Голову Національної служби здоров'я України призначать після співбесіди міністра і трьох кандидатів, які виграли конкурс ще взимку, - Оксани Мовчан, Наталії Рябцевої, Андрія Віленського, - вже наступного тижня", - написала Стефанішина.
Як повідомляв Укрінформ, в січні 2020 року відбувся конкурс на голову НСЗУ. Три претенденти, після співбесіди з комісією вищого корпусу державної служби, мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.
фото: Громадське