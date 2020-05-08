Корупція в Укрборонпромі: САП оскаржила запобіжний захід фігуранту справи

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн 255 тисяч гривень, обраний одному з фігурантів справи про корупцію в Укроборонпромі.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

«У п’ятницю, 8 травня 2020 року, прокурорами САП подано до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на рішення слідчого судді ВАКС, яким одному з організаторів злочинної схеми умисного ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів під час постачання комплектуючих до військової техніки обрано запобіжний захід у вигляді 5 млн 255 тис. гривень застави», - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що наполягають на обранні підозрюваному більш суворого запобіжного заходу, а саме - тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 23 млн гривень.

За даними ЗМІ, йдеться про Віталія Жукова, партнера засновника "Оптимумспецдеталь" Андрія Рогози, які були фігурантами журналістського розслідування Bihus.info про розкрадання в ДК "Укроборонпром".

Як повідомлялося, 29 квітня 2020 року було повідомлено про підозру 4-ом учасникам злочинної схеми ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень, а 6 травня - п'ятому фігуранту, колишньому формальному директору ТОВ "Оптимумспецдеталь".

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Під час досудового розслідування встановлено, що у 2015 році двоє осіб, які фактично здійснювали керування ТОВ "Оптимумспецдеталь", розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до держпідприємств державного концерну "Укроборонпром" з ухиленням від сплати податків з таких операцій.

До реалізації злочинної схеми за гроші було залучено одного чоловіка, якого призначили на посаду і директора товариства, і бухгалтера, хоча жодних спецзнань у нього не було.

Фактичне здійснення бухгалтерської діяльності на підприємстві було покладено на бухгалтера одного із підконтрольних організаторам схеми підприємств.

Окрім того, було встановлено, що у злочинній змові була ще одна особа - ексдиректор ТОВ "Оптимумспецдеталь".

25 лютого 2010 р. у програмі "Наші гроші" була оприлюднена інформація про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" з українського оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор.

Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні.

Президент 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони.

За результатами засідання 6 березня Рада національної безпеки і оборони доручила провести аудит і ревізію діяльності "Укроборонпрому".

Згодом стало відомо про проведення досудового розслідування щодо власника ТОВ "Оптимумспецдеталь" Андрія Рогози і його партнера Віталія Жукова.