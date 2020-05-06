Суд призначив дату розгляду справи ексгендиректора Укроборонпрому

Суд призначив до розгляду справу стосовно колишнього генерального директора Укроборонпрому за обвинуваченням у декларуванні недостовірних відомостей.

Про це повідомляє Спецалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

"У середу, 6 травня 2020 року, у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП відбулось підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням генерального директора ДК "Укроборонпром" у декларуванні недостовірних відомостей.

За результатами підготовчого засідання суд призначив вказану справу до розгляду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засідання з розгляду обвинувального акту по суті призначено на 15 травня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, детективи Національного бюро за погодженням із прокурорами САП повідомили колишньому гендиректору ДК «Укроборонпром» про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1 Кримінального кодексу України).

Зокрема, слідство встановило, що ексгенеральний директор не задекларував у 2016 році доходи, нерухоме майно (дві квартири вартістю понад 3 млн грн) та автомобіль Range Rover вартістю 10 млн грн, яке є власністю його цивільної дружини.