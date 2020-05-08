За втручання в е-систему Державної податкової оголосили підозру – СБУ

Служба безпеки України продовжує активну роботу з припинення незаконної діяльності окремих суб’єктів господарювання під «дахом» податкових органів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Службою вживаються системні заходи із недопущення втрат державного бюджету та блокування роботи осіб, причетних до схеми, пов’язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що упродовж останніх декількох днів було накладено арешти на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Загальна сума арештованих коштів становить приблизно 600 млн грн.

У співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України зупинено рух коштів на банківських рахунках причетних до схеми суб’єктів. Сума заблокованих коштів становить майже 30 млн грн. Крім того, оголошено про підозру особі, яка здійснювала несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової служби.

"Уживаються інші заходи щодо недопущення втрат державного бюджету та відшкодування державних збитків, притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок", - додали в СБУ.

Як повідомлялося, 7 травня Служба безпеки України провела понад 100 одночасних обшуків у фігурантів провадження, пов’язаних з роботою та «кришуванням» конвертаційних центрів.