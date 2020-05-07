Податкові схеми на мільярди: СБУ розповіла про сотню обшуків - серед них і у Верланова

Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС. Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними СБУ, встановлено факти несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних податкової, у тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб’єктів господарської діяльності (СГД) із ознаками "ризиковості" (фіктивності). Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, який потім відображався нібито як для СГД реального сектору економіки.

Як заявили в СБУ, дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом. У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби.

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Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи.

За ініціативи СБУ у тісній співпраці з Державною службою моніторингу заблоковано банківські рахунки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі. Крім того, накладено арешт на ліміти цих СГД з податку на додану вартість в електронній системі адміністрування ПДВ. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч.3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 3 ст.112 (Посягання на життя державного чи громадського діяча) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Служба безпеки України проводила обшук у квартирі ексголови Державної податкової служби Сергія Верланова.

Кабінет міністрів 24 квітня звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

У парламенті створили ТСК з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів щодо можливих корупційних дій чиновників органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини держбюджету.

Ідеться про інформацію колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського, що з'явилася у ЗМІ, про корупційні діяння посадових осіб органів державної влади, зокрема Державної фіскальної служби, Державної податкової служби і Державної митної служби, які нібито привели до недоотримання доходів державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Сам Верланов 23 квітня подав до Офісу генпрокурора заяву з проханням зареєструвати кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про злочин ексміністра фінансів Ігоря Уманського.