Принцеса Анна звернулася до українців з нагоди 75-ї річниці Дня Перемоги

Її Королівська Високість принцеса Анна звернулась до українців та інших народів колишніх радянських республік з нагоди 75-ї річниці Дня Перемоги та завершення Другої світової війни в Європі.

Про це повідомляє Посольство Великої Британії в Україні, яке оприлюднило у Facebook український переклад листа принцеси Анни.

"Украй важливо, щоб ми вшанували неймовірну жертву, принесену народами колишнього Радянського Союзу. Мало хто боровся більш відважно або зазнав більших страждань заради перемоги", - йдеться у зверненні.

Принцеса Анна також висловила переконання, що для протистояння викликам сьогодення ми можемо черпати натхнення у мужності тих, хто сформував важливу главу в довгій історії дружби між народом Сполученого Королівства та народами України, Росії, Білорусі й усіх інших народів колишнього СРСР.