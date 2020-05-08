Євродепутати закликали не забувати про жертви, яких зазнала Україна у Другій світовій

Євродепутати оприлюднили спільну відкриту заяву, в якій закликали не забувати про втрати України у боротьбі із фашизмом.

Заява депутатів Європарламенту Андрюса Кубіліуса та Раси Юкнєвічіне розміщена на сайті литовської делегації в парламентській групі Європейської народної партії.

"Перемога над фашизмом у 1945 році має глобальну важливість. Водночас, залишається фактом, що для мільйонів людей у Центральній та Східній Європі у цей день гітлерівська окупація була заміщена сталінською окупацією. У дійсності для нас у Литві Друга Світова війна завершилася лише у 1990 році, коли ми відновили незалежність", - йдеться у заяві.

Наголошується, що вшанування завершення Другої Світової війни є важливим не лише тому, що у цей день ми віддаємо шану всім жертвам та повторюємо - «Ніколи знову». Це також день, коли ми можемо бачити, наскільки глибоко розділеною є Європа: одна її частина є осередком демократії та свободи, де поважаються історія і правда, тоді як у іншій частині панує авторитаризм, який намагається підлаштовувати та маніпулювати історією з неофашистськими, неоімперськими цілями.

"Ніхто не буде заперечувати, що Радянський Союз заплатив величезну людську ціну під час Другої Світової війни, незважаючи на той факт, що війна розпочалася після того, як Сталін і Гітлер досягли сумнозвісної угоди від 23 серпня 1939 року, так званий Акт Молотова-Ріббентропа, та підписали його секретні протоколи. Але всі жертви мають бути вшановані, їх не можна забувати", - переконані євродепутати.

У заяві зазначається, що сьогодні, коли виповнилося 75 років після завершення Другої Світової війни, Європа є іншою, в ній немає більше Радянського Союзу, але залишається його агресивна спадщина: 6 років тому Володимир Путін розпочав війну проти України, яка все ще триває.

Євродепутати наголошують, що 9 травня Володимир Путін буде гордливо говорити про перемогу у Другій Світовій війні, і він буде робити це таким же чином, як це робилося у радянські часи – про перемогу радянських людей. Але ми маємо пам’ятати, що це є перемогою, за яку не лише росіяни, але й громадяни України і Білорусі сплатили величезну ціну.

"Як Володимир Путін може віддати шану людським втратам України у Другій Світовій війні, якщо сьогодні він продовжує війну проти України, коли люди продовжують вмирати на Донбасі, коли він відірвав частину території України? Чи має Володимир Путін таке право – пристосовувати до себе та монополізувати історію Другої Світової війни?" - запитують вони.

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Єпропейські депутати закликали поглянути, якою історія Другої Світової війни є для України.

"Україна опинилася у самому епіцентрі Другої світової війни, лінія фронту прокотилася двічі через її територію – у 1941 році під час відступу Червоної армії і у 1943-44 роках, під час її наступу. Обидва рази це призвело до безпрецедентної кількості жертв та руйнувань. 8 мільйонів українців втратили життя, 714 міст та 28 тисяч селищ були повністю або частково зруйновані, половина із 7 мільйонів українців, що служили у Червоній Армії, загинули. Тож, коли ми чуємо від російських істориків, що під час Другої світової війни Радянський Союз втратив понад 8,6 млн солдатів, ми маємо пам’ятати, що близько 3,5 мільйонів з них були українцями" - підкреслили вони.

Євродепутати додали, що у кремлівських наративах щодо того, хто зробив найбільший внесок у перемогу над фашизмом, ігноруються жертви інших народів, які перебували під радянським контролем. Їх внесок автоматично приписується Росії. Під час «приватизації» наративу перемоги, Путін спирається на спадок радянської пропагандистської стратегії, яка ігнорувала роль інших народів Радянського Союзу, передусім, - українців. За рахунок цього, Кремль вимальовує Росію як єдиного володаря перемоги над фашизмом.

"Наприклад, у квітні 2020 року Путін, який представляв Росію, заявив про саме її заслуги у зустрічі на Ельбі, хоча у 1945 році американці зустрілися на Ельбі із бійцями Першого Українського фронту, більшість з яких були українцями", - підкреслюється у заяві.

На думку євродепутатів, Кремль намагається монополізувати наративи перемоги, щоб зобразити себе в очах світу як «морального» лідера сьогодення у боротьбі проти фашизму. У цьому наративі всі, хто діють проти бажань або інтересів Кремля, оголошуються фашистами.

"За такою стратегію стоїть дуже конкретна політична мета Кремля – отримати індульгенцію для сучасних і ще радянських злочинів, замаскувати антифашистською риторикою власну неоімперську агресію проти України та гібридну війну проти вільних демократій. Кремль намагається таким чином тиснути на країни Заходу, які були колишніми союзниками по антифашистській коаліції, які зараз запровадили санкції проти Росії у зв’язку із її агресією проти сусідів. За цією логікою, ті, хто зараз критикують Росію, звинувачуються Кремлем у зраді "антифашистських" ідеалів", - зазначається у заяві.

Євродепутати вважають, що у відповідь на ці постійні спроби маніпулювати історією та використовувати "антифашистську" риторику як димову завісу для приховування нео-фашистської та нео-імперської агресивної політики Кремля "необхідно зробити чітке відокремлення: віддавати шану жертвам, але не брати участь у маніпуляціях". Вони наголосили, що "немає жодної необхідності йти до Москви, щоб вшанувати жертв Другої Світової війни".

"Участь у такій маніпуляції Кремля була б актом зради стосовно всіх жертв, тому що вони загинули у боротьбі проти режиму, який використовував дуже подібні маніпуляції", - наголошується у заяві.

Європейські депутати переконані, що ті, хто щиро прагне вшанувати жертв Другої Світової війни, мають, натомість, прибути до Києва.

"Україна сплатила величезну ціну, коли стала жертвою сталінського Голодомору. Україна і зараз все ще сплачує величезну ціну у триваючій боротьбі за суверенітет та за право не дути відділеною від Європи лініями розподілу, які булим намальовані ще Сталіним і Гітлером 23 серпня 1939 року, і після того були знову підтверджені переможними союзниками у Ялті", - зазначається у документі.

Фото: elpnariai.lt