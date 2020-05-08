У Другій світовій загинув кожен п’ятий українець – Зеленський

Кожен п’ятий українець загинув під час Другої світової війни, загалом за шість років війни загинуло більше ніж вісім мільйонів українців.

Про це сказав Зеленський під час відеозвернення 8 травня, яке опубліковане в Telegram.

«Три тисячі, з них половина – діти, заживо спалених і розстріляних у селі Кортеліси, майже сім тисяч спалених і розстріляних у Корюківці, більше ніж сто тисяч страчених у Бабиному Яру – ось чому ми кажемо: «Ніколи знову». Ось чому ми маємо пам’ятати, до чого призводить ненависть, агресія та божевільна ідеологія про світове панування однієї нації. За шість років війни загинуло більш як вісім мільйонів українців – у Другій світовій загинув кожен п’ятий українець. І я не знаю, чи можна взагалі повною мірою усвідомити ці цифри», – зазначив Зеленський.

При цьому глав держави наголосив, що «мільйони скалічених доль, мільйони шрамів на землі у вигляді могил, мільйони дітей, які більше не почують батьківську казку перед сном, мільйони матерів, що більше не обіймуть своїх синів, мільйони осель, в які ніхто не повернеться, мільйони листів, що лишилися без відповіді, мільйони не написаних книжок, віршів і пісень, мільйони несказанних «Я тебе кохаю» – і все це разом – мільярди причин для людства не допустити подібного ніколи знову».

«Сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх ветеранів, що протидіяли нацистам, усіх підпільників, військовополонених, остарбайтерів, бранців концтаборів, дітей війни та кожного, хто постраждав від нацистської окупації. Ця війна принесла порожнечу в наші міста та села, в наші родини, в наші душі та серця. Ми можемо заповнити цю порожнечу молитвою за душі загиблих і закатованих. Заповнити її розповідями молодому поколінню про жахіття Другої світової задля неповторення цієї катастрофи», - сказав Президент.

Як повідомлялося, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.

Фото: ОП