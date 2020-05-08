Зеленський на українсько-російському кордоні вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Луганську область і вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні у смт Мілове, яке розділене кордоном між Україною та Росією.

Про це повідомляє Офіс Президента.

«У Міловому Президент відвідав меморіальний комплекс «Україна – визволителям». Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, глава держави поклав квіти до Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції – солдата, який знімає головний убір перед рідною землею, а до його грудей припала визволена з нацистської неволі жінка. Постамент зовні нагадує бліндаж. Всередині – музей «Землянка». На постаменті напис: «Україна – визволителям».

Робоча поїздка Володимира Зеленського до Луганської області / Фото: Офіс Президента

Скульптурна композиція є частиною меморіального комплексу в центрі селища. Поряд з пам’ятником – братська могила, в якій спочивають сотні відомих і невідомих солдатів, які загинули під час визволення Мілового. 1066 імен полеглих героїв викарбувані на 27 меморіальних дошках біля братської могили.

Зазначається, що неподалік від цього місця розташоване селище Півнівка, яке було першим населеним пунктом, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з української землі.

Як повідомлялося, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.