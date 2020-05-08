Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про охорону водних біоресурсів

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт №2765 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування».

Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

«За результатами розгляду комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного третьої сесії законопроєкт та розглянути на пленарному засіданні, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу», – йдеться у повідомленні.

Метою ухвалення проєкту закону є сприяння раціональному використанню і охороні навколишнього природного середовища, створенню більш ефективного механізму щодо припинення порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища та усунення їх негативних наслідків.

Комітет підтримує ініціативу посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, а також посилення відповідальності за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування (забруднення, проведення днопоглиблювальних, берегоукріплювальних, гідромеліоративних робіт) і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №2765 зареєструвала у ВР група народних депутатів на чолі із заступником голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олександром Маріковським 16 січня 2020 року.