Парки, сквери та кафе відкриють лише за умови дотримання обмежень - Степанов

Відновлення роботи низки малих підприємців та закладів з 11 травня можливе лише при умові дотримання заходів, які запобігають поширенню коронавірусної хвороби.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Все це може працювати виключно за умови дотримання тих обмежень, які стоять з точки зору карантинних і протиепідемічних заходів. І дотримання дистанції, масочного режиму, інших заходів, які необхідні для нерозповсюдження цієї хвороби”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що від 11 травня буде дозволено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, відновлять роботу заклади роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, окрім зон харчування, або дитячих зон, або зон розваг в ТРЦ, заклади харчування на винос, літні майданчики в кафе та ресторанах, які заходиться під відкритим небом, буде дозволено відновити тренування спортивних команд на спортивних базах, відновлять роботу стоматологічні клініки, нотаріуси, адвокати, аудитори, перукарні, салони краси.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для відновлення роботи з 11 травня низки закладів, а також правил відвідування зон відпочинку.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень буде знята.

Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.