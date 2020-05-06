Евакуаційними рейсами повернулись ще близько 100 українців

Минулої доби у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили близько сотні українців. Вони прибули авіарейсом з Дортмунда (Німеччина).

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Під час проведення температурного скринінгу осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Усі пасажири встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок «Дій вдома» прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом учора пасажиропотік через український кордон залишався на рівні попередньої доби, кордон нашої країни на в’їзд та на виїзд перетнуло майже 12 тисяч осіб. Серед тих, хто в’їжджав в Україну, було виявлено двох наших співвітчизників, котрі мали позитивні результати на COVID-2019 при проведенні експрес-тесту представниками медичної служби. Осіб доставлено на обсервацію до інфекційної лікарні Львова.

Прикордонників, які мали безпосередній контакт з цими особами, відправлено на обсервацію за місцем проживання. Крім того, представниками ДСНС проведено дезінфекцію службових приміщень Держприкордонслужби і здійснено заміну індивідуальних засобів захисту та засобів екіпіровки.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.

Фото: dpsu.gov.ua