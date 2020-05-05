До України прибули евакуаційні рейси з Німеччини, Італії та Казахстану

Минулої доби прикордонники перевірили та здійснили пропуск понад пів тисячі пасажирів, котрі прибули в аеропорт «Бориспіль» трьома евакуаційними рейсами.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили спеціальні пасажирські авіарейси з Мілана (Італія), Тараза (Казахстан), Франкфурта (Німеччина). Серед прибулих цими літаками осіб переважна більшість – громадяни України. Жоден з пасажирів не мав підвищеної температури тіла, або скарг на наявність симптомів захворювання на ГРВІ. Вони усі, окрім одного, обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку «Дій вдома». Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами. Один громадян, який прибув рейсом з Мілана, проведе карантин у визначеному обсерваторі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом пасажиропотік через український кордон залишається низький. Протягом доби український кордон на в’їзд та на виїзд перетнуло менш як 12 тисяч осіб. Серед тих, хто в’їжджав в Україну, осіб із високою температурою тіла чи скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ не виявлено, поінформували в ДПСУ.

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Як повідомлялося, українські компанії наприкінці квітня відновили спецрейси для евакуації українців з-за кордону.

Фото: ДПСУ