До Києва з Казахстану рейсом SkyUp повертаються 169 українців

Рейсом української авіакомпанії SkyUp Airlines до Києва з казахського міста Тараз вилетіло 180 пасажирів, серед яких 169 громадян України.

Про це повідомило Посольство України в Республіці Казахстан.

“4 травня 180 пасажирів вилетіли до Києва з Тараза рейсом української авіакомпанії SkyUp Airlines (169 громадян України, 4 - Казахстану, 4 - Узбекистану, 1 - Киргизської Республіки, 1 - Азербайджану, 1- Росії)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські дипломати супроводжували наших співгромадян маршрутом Нур-Султан—Караганди—Балхаш—Тараз.

Рейс став можливим завдяки спільним зусиллям МЗС України та Казахстану, а також посольств України в Республіці Казахстан, Узбекистані, Киргизькій Республіці та Туркменістані.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.