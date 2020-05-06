МОН розробило новий професійний стандарт для вчителів шкіл

Міністерство освіти і науки розробило проєкт Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» та «Вчитель закладу загальної середньої освіти».

Документ опубліковано для громадського обговорення, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Проєкт нового стандарту включає вимоги для вчителів початкової школи та вчителів-предметників, що забезпечують здобуття базової та профільної середньої освіти і створений на основі компетентнісного підходу. У його створенні брали участь вчителі та керівники шкіл, науково-педагогічні працівники, науковці, громадські організації та міжнародні експерти. Наразі Професійний стандарт – на громадському обговоренні, і ми запрошуємо освітян долучитись до роботи над документом", – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Документ описує основні трудові функції та умови праці вчителів, встановлює єдині вимоги до їхніх загальних та фахових компетентностей відповідно до кваліфікаційної категорії, а також умови допуску до роботи.

Опис професійних компетентностей відповідно до кваліфікаційних категорій дозволить вчителям визначати критерії самооцінювання, а також оцінити професійну кваліфікацію вчителя та готовність до професійної діяльності у рамках певної кваліфікаційної категорії для проходження атестації та сертифікації.

Під час розроблення Професійного стандарту було здійснено дослідження міжнародного досвіду створення професійних стандартів, проведено онлайн- обговорення документа у фокус-групах учителів початкової та середньої школи.

Передбачається, що із набранням чинності новим Професійним стандартом втратить чинність наказ Міністерства соціальної політики України від 10 серпня 2018 року №1143 «Про затвердження професійного стандарту “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”».

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 20 травня 2020 року.