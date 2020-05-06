МОН розробило новий професійний стандарт для вчителів шкіл
Документ опубліковано для громадського обговорення, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.
"Проєкт нового стандарту включає вимоги для вчителів початкової школи та вчителів-предметників, що забезпечують здобуття базової та профільної середньої освіти і створений на основі компетентнісного підходу. У його створенні брали участь вчителі та керівники шкіл, науково-педагогічні працівники, науковці, громадські організації та міжнародні експерти. Наразі Професійний стандарт – на громадському обговоренні, і ми запрошуємо освітян долучитись до роботи над документом", – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Документ описує основні трудові функції та умови праці вчителів, встановлює єдині вимоги до їхніх загальних та фахових компетентностей відповідно до кваліфікаційної категорії, а також умови допуску до роботи.
Опис професійних компетентностей відповідно до кваліфікаційних категорій дозволить вчителям визначати критерії самооцінювання, а також оцінити професійну кваліфікацію вчителя та готовність до професійної діяльності у рамках певної кваліфікаційної категорії для проходження атестації та сертифікації.
Під час розроблення Професійного стандарту було здійснено дослідження міжнародного досвіду створення професійних стандартів, проведено онлайн- обговорення документа у фокус-групах учителів початкової та середньої школи.
Передбачається, що із набранням чинності новим Професійним стандартом втратить чинність наказ Міністерства соціальної політики України від 10 серпня 2018 року №1143 «Про затвердження професійного стандарту “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”».
Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 20 травня 2020 року.