Для школярів розробили спеціальні уроки про COVID-19

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГО "Смарт освіта" за підтримки Міністерства освіти і науки України розробили дистанційні уроки з біології про коронавірусну інфекцію COVID-19.

Методичні рекомендації для вчителів та навчальні матеріали для учнів опубліковано на сайті НУШ, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Знати про коронавірус якомога більше – означає захистити від захворювання і себе, і своїх близьких. В умовах пандемії COVID-19, яка охопила світ і Україну зокрема, ці знання є надзвичайно важливими. Ми вдячні нашим партнерам та експертам за розробку уроку, методичних і навчальних матеріалів, які допоможуть учням шкіл і педагогам знати максимум про коронавірус та боротьбу із ним", – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Урок знайомить учнів зі шляхами передачі інфекції, дає практичні поради, як діяти під час пандемії нового коронавірусу та як вберегти себе. Матеріали допоможуть учням дізнатися більше про COVID-19, зрозуміти важливість соціальної дистанції та правил особистої гігієни через призму наукових знань. Інформація для учнів подається відповідно до засвоєного до цього часу матеріалу на уроках біології.

Загалом розроблено чотири версії уроків для учнів 6-8 та 9-10 класів. Їх створено з можливістю проведення через відеозв’язок або без нього – за умов обмеженого доступу до інтернету чи ґаджетів.

Кожен урок містить методичні рекомендації для вчителя біології, а також навчальні матеріали для учнів – ілюстрації з поясненнями, інтерактивні вправи, тести, навчальне відео. Інтерактивні завдання учні можуть виконати самостійно або разом із батьками.

Авторкою уроків виступила Інна Дьоміна, біологиня, вчителька, методистка, співавторка інтегрованого курсу "Природничі науки". Експерткою зі сторони ЮНІСЕФ стала Катерина Булавінова, лікарка-інфекціоністка, медична експертка Дитячого Фонду ООН.