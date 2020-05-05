Єрмак пропонує шукати кадри для центральних органів влади серед молоді

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував керівникам областей запровадити посади заступників по роботі з талановитою молоддю.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради з головами ОДА, повідомляє пресслужба ОП.

"Сьогодні є декілька позицій навіть в уряді, які досі лишаються вакантними. Знайти професійну людину з високими моральними цінностями, яка готова присвятити себе роботі на державу, не так просто", – сказав керівник ОП.

Він зауважив, що в країні склалася така кадрова політика, при якій молоді зі столиці легше почати будувати кар’єру у центральних органах влади. Натомість, за його словами, багато молодих талантів залишається на периферії, тому необхідно залучати їх до державотворчих процесів.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що пошук кадрового резерву почався два місяці тому, після цього керівництво областей надало список з майже 300 потенційних кандидатів. При цьому він додав, що серед них лише декілька десятків осіб відповідали вимогам.

Читайте також: В Україні запрацює Директорат формування державної політики в обороні

Зазначається, що Єрмак підтримав ідею активізувати пошук кадрів у регіонах і наголосив на неперервності цього процесу.

"Ви на місці краще бачите людей, які заслуговують на те, щоб підніматися по кар’єрній службі", – підкреслив він.

Фото: vmr.gov.ua