Офіс Президента ініціює проєкт зі створення спортивних об’єктів у регіонах – Єрмак

Офіс Президента ініціює проєкт зі створення спортивних об’єктів у регіонах – Єрмак

Укрінформ
В Україні розпочинається державний проєкт зі створення в кожній області об’єкта спортивної інфраструктури, присвяченого видатному сучасному спортсмену чи спортсменам з цього регіону під робочою назвою "Україна – чемпіон!".

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на традиційній селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій, повідомляє пресслужба ОП.

Участь у зустрічі також взяли участь міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, призер Олімпійських ігор і народний депутат Жан Беленюк, радник керівника ОП з питань спорту Олена Говорова та член парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ольга Саладуха.

"Це буде культова споруда, поруч з якою буде музей. Ми хочемо створити сучасну історію наших спортивних героїв, спортивних легенд", – сказав Єрмак.

Читайте також: Спорткомплекс у Краматорську планують відкрити 30 вересня

Він додав, що цей проєкт необхідно реалізувати упродовж року.

"Дуже важливо – і я хочу це підкреслити, – щоб ми вшанували людей, які ще живі, які сьогодні ще мають можливість отримати увагу та пошану від суспільства й держави", - зазначив керівник ОП.

Він уточнив, що такі споруди повинні стати «магнітами», які вплинуть на розвиток у регіоні не лише спорту, а й таких сфер, як туризм.

"Дивімося в майбутнє. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми переможемо епідемію й будемо рухатися далі. Спорт є невід’ємною частиною життя українців, нашими спортсменами захоплюються в усьому світі", – наголосив Єрмак.

Керівник ОП ініціював створення робочої групи, що займатиметься збором пропозицій від керівництва областей щодо об’єктів, які включать до проєкту, та імен спортсменів для їхнього вшанування.

Читайте також: "Велике будівництво": нова школа у Вінниці – результат співпраці влади всіх рівнів

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт зауважив, що без розвитку матеріально-технічної бази неможливий розвиток спорту в країні. За його словами, наразі більшість дитячо-юнацьких спортивних шкіл потрібно реконструювати.

"Якщо діти почнуть займатися спортом, то через три-п’ять років ми їх будемо бачити вже на чемпіонатах України, на п’єдесталах, а потім вони будуть вже олімпійцями", – сказав міністр.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-