Офіс Президента ініціює проєкт зі створення спортивних об’єктів у регіонах – Єрмак

В Україні розпочинається державний проєкт зі створення в кожній області об’єкта спортивної інфраструктури, присвяченого видатному сучасному спортсмену чи спортсменам з цього регіону під робочою назвою "Україна – чемпіон!".

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на традиційній селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій, повідомляє пресслужба ОП.

Участь у зустрічі також взяли участь міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, призер Олімпійських ігор і народний депутат Жан Беленюк, радник керівника ОП з питань спорту Олена Говорова та член парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ольга Саладуха.

"Це буде культова споруда, поруч з якою буде музей. Ми хочемо створити сучасну історію наших спортивних героїв, спортивних легенд", – сказав Єрмак.

Читайте також: Спорткомплекс у Краматорську планують відкрити 30 вересня

Він додав, що цей проєкт необхідно реалізувати упродовж року.

"Дуже важливо – і я хочу це підкреслити, – щоб ми вшанували людей, які ще живі, які сьогодні ще мають можливість отримати увагу та пошану від суспільства й держави", - зазначив керівник ОП.

Він уточнив, що такі споруди повинні стати «магнітами», які вплинуть на розвиток у регіоні не лише спорту, а й таких сфер, як туризм.

"Дивімося в майбутнє. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми переможемо епідемію й будемо рухатися далі. Спорт є невід’ємною частиною життя українців, нашими спортсменами захоплюються в усьому світі", – наголосив Єрмак.

Керівник ОП ініціював створення робочої групи, що займатиметься збором пропозицій від керівництва областей щодо об’єктів, які включать до проєкту, та імен спортсменів для їхнього вшанування.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт зауважив, що без розвитку матеріально-технічної бази неможливий розвиток спорту в країні. За його словами, наразі більшість дитячо-юнацьких спортивних шкіл потрібно реконструювати.

"Якщо діти почнуть займатися спортом, то через три-п’ять років ми їх будемо бачити вже на чемпіонатах України, на п’єдесталах, а потім вони будуть вже олімпійцями", – сказав міністр.