Український проєкт – один із переможців міжнародного хакатону протидії COVID-19

В організованому Єврокомісією міжнародному хакатоні EUvsVirus із протидії коронавірусу перемогла команда з учасниками зі Швейцарії, України, США та Індії.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України у Facebook.

"Єврокомісія спільно з 30 європейськими організаторами хакатонів провели загальноєвропейський онлайн-хакатон EUvsVirus, щоб створити інноваційні рішення, спрямовані на боротьбу зі спалахом коронавірусу... З України у хакатоні взяли участь 316 команд, які подали 50 ідей. Саме одна із таких команд стала переможцем за напрямком "Дистанційна робота та освіта". Проєкт "The Village – Where The World Is Your Classroom" (укр. "Село, де світ – твій навчальний клас") спільно розробили учасники зі Швейцарії, України, США та Індії", - йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що усього у хакатоні брали участь 22,6 тис. учасників з 39 країн, які запропонували 2,1 тис. ідей на боротьбу з вірусом.

EUvsVirus зібрав рішення для шести різних сфер: здоров'я та життя; збереження бізнесу; дистанційна робота та освіта; соціальна та політична згуртованість; цифрові фінанси; відкритий напрямок для конкретних проблем, визначених учасниками.

Як повідомлялося, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.